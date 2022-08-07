У порт Чорноморська вперше з 24 лютого прибуло судно для завантаження

Наступного тижня в рамках "зернової угоди" почне працювати й порт “Південний”, інформує ZN.ua.

У суботу, 6 серпня, у порт міста Чорноморськ Одеської області прибуло перше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну судно для завантаження нашої агропродукції – балкер FULMAR S під прапором Барбадосу. Про це повідомляє міністр інфраструктури України Олександр Кубраков у Facebook.

«Ми уже можемо констатувати, що завдяки зусиллям президента України, ЗСУ, Міністерства інфраструктури та наших партнерів – ООН та Туреччини – “зерновий коридор” запрацював на вихід і на вхід до портів України», – написав він.

Кубраков зазначив, що прибуття судна – це важливий сигнал для ринку. На його думку, подія має показати, що “зернова угода” є безпечною та вигідною можливістю для власників суден, щоб повернутися в українські порти.

Міністр подякував колегам з ООН і Туреччини за безпечні умови для заходу FULMAR S в територіальні води нашої держави. Він запевнив, що Мінінфраструктури робитиме все можливе для забезпечення прийому та обслуговування Україною значно більшої кількості суден.

«Зокрема, ми плануємо уже за 2 тижні вийти на рівень щонайменше 3-5 суден на добу. Наша мета – вихід на місячний обсяг перевалки в портах Великої Одеси в 3 млн тонн сільськогосподарської продукції», – зазначив Кубраков.


Максим Царук, ZN.ua





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