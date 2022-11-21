У Києві жінка живцем згоріла в авто: відео

20 листопада на Осокорках, у Дарницькому районі, спалахнув позашляховик, у якому в цей час перебувала жінка.

Про жахливий інцидент розповіли місцеві телеграм-канали.

Очевидці повідомляють, що врятувати жінку, на жаль, не вдалося.

Повідомляється про те, що в автомобілі на ходу вибухнуло, охоронець намагався врятувати жінку, що знаходилася всередині, але на жаль, не встиг і вона згоріла живцем.

Зазначається, що авто, на якому їхала жінка, обладнано бензином та газом. Правоохоронці зараз встановлюють причину займання - чи це був підпал чи несправність автомобіля, інформує Апостроф .

Нагадаємо, раніше "Апостроф" також повідомляв, що в Голосіївському районі Києва вщент згорів елітний автомобіль. В іншому кінці міста в цей час на ходу спалахнула маршрутка з пасажирами.