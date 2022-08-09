Audi об'єднає A5 Sportback та седан A4 в одну модель? У мережі з'явилися цікаві фото

Audi може перетворити класичний чотиридверний кузов A4 Avant наступного покоління на ефектний і практичний п’ятидверний кузов Sportback, який у разі реалізації, імовірно, стане заміною A5 Sportback.

Таке припущення висунули експерти CarScoops.

"Починаючи з A4, усі закамуфльовані прототипи, спіймані нашими шпигунськими фотографами на момент написання статті, мали кузов Avant, без жодних повідомлень про седан. Однак ми впевнені, що Audi не залишить без відповіді конкуруючих седанів BMW 3-Series і Mercedes-Benz C-Class, тому можна з упевненістю припустити, що незабаром з’явиться A4 з пропорціями трьох коробок", - пояснили свою версію автоексперти, інформує Апостроф.

Таким чином, A4 Sportback міг би мати всю передню частину з A4 Avant разом з агресивними матричними світлодіодними фарами, широкою решіткою Singleframe, рельєфним бампером із трикутними повітрозабірниками, широкими передніми крилами та характерним капотом.

Різниця була б помітна від середньої стійки та назад, з опущеною лінією даху та вираженими "плечима". Також матиме таку ж саму панель приладів з двома окремими екранами: меншою окремою панеллю приладів і більшим центральним сенсорним екраном для інформаційно-розважальної системи.

"Такий автомобіль був би дуже близький до поточного A5 Sportback, що робить його застарілим. Audi не надала жодної інформації про майбутнє сімейства A5, але чутки про можливу припинення виробництва A5 Sportback ширяться мережею з 2019 року. Об’єднання седана A4 і A5 Sportback в одну модель було б доцільним з фінансової точки зору. Автовиробник намагається підтримувати свій асортимент двигунів з ДВС, водночас пропонуючи альтернативи BEV для кожної окремої лінійки протягом решти десятиліття", - зазначили в CarScoops

Зараз відомо, що наступне покоління Audi A4 розділять на дві окремі моделі:

  • A4 з двигуном ICE базуватиметься або на вдосконаленій версії платформи MLB поточної моделі, або, за чутками, на архітектурі PPC (Premium Platform Combustion), яка лежить в основі останніх моделей з двигуном внутрішнього згоряння від Audi.
  • Повністю електричний A4 e-tron, який базуватиметься на абсолютно іншій архітектурі PPE і, можливо, матиме унікальний кузов Sportback, подібний до більшого A6 e-tron.

"Audi A4 п’ятого покоління дебютував у 2015 році та отримав фейсліфт у 2019 році. Подібним чином поточне друге покоління A5 було представлено у 2016 році та оновлено у 2019 році. Це означає, що обидві моделі можуть бути замінені приблизно в один і той же час, що робить його легше поєднувати варіанти стилю кузова. Ми не знаємо, чи піде Audi на більш радикальне рішення та припинить випуск усього модельного ряду A5, включаючи купе, кабріолет і Sportback, чи збереже дводверні моделі ще одне покоління, борючись проти BMW 4- Серія та майбутній Mercedes-Benz CLE", - наголосили експерти.

У будь-якому разі, усі варіанти кузова наступних Audi A4 і A5 з двигуном ICE матимуть однакову платформу та лінійку двигунів. У них буде оновлена версія бензинового двигуна 2.0 TFSI з м’яким гібридом, нова гібридна силова установка, що підключається від електромережі, із збільшеним запасом ходу EV, електрифікований V6 TFSI для моделей S, а також потужніша гібридна установка від підзарядки для роботи, орієнтованої на продуктивність RS.

У CarScoops продемонстрували ілюстрації нового авто, створені Жаном Франсуа Юбером/SB-Medien (вони не пов’язані з Audi і не схвалені нею):


Ліза Бровко, Апостроф





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