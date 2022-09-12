2022-09-12
В Україні планують створити ще одну категорію громадян з правом безплатного проїзду в транспорті
Пільга торкнеться кількох мільйонів громадян.
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У Верховній Раді зареєстровано
Як зазначається у пояснювальній записці, проєкт Закону встановлює під час дії воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях:
- право внутрішньо переміщених осіб на безкоштовний проїзд на території всієї України усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним транспортом та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрішньорайонних та міжобласних;
- обов’язок місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в межах своїх повноважень забезпечити безоплатний проїзд внутрішньо переміщених осіб.
Разом з тим економічне обґрунтування такої ініціативи відсутнє.
Крім того, на думку авторів, її реалізація не потребує додаткових витрат із державного бюджету України та місцевих бюджетів.
Лія Ільченко, ZN.ua