В Україні планують створити ще одну категорію громадян з правом безплатного проїзду в транспорті

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №8020 щодо запровадження безплатного проїзду для внутрішньо переміщених осіб на період дії воєнного стану. Законопроєкт внесено групою народних депутатів з фракції “Слуга народу” та опозиції.

Як зазначається у пояснювальній записці, проєкт Закону встановлює під час дії воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях:

право внутрішньо переміщених осіб на безкоштовний проїзд на території всієї України усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним транспортом та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрішньорайонних та міжобласних;

обов’язок місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в межах своїх повноважень забезпечити безоплатний проїзд внутрішньо переміщених осіб.

Разом з тим економічне обґрунтування такої ініціативи відсутнє.

Крім того, на думку авторів, її реалізація не потребує додаткових витрат із державного бюджету України та місцевих бюджетів.