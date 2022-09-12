В Україні планують створити ще одну категорію громадян з правом безплатного проїзду в транспорті

Пільга торкнеться кількох мільйонів громадян.

В Україні планують створити ще одну категорію громадян з правом безплатного проїзду в транспорті
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У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №8020 щодо запровадження безплатного проїзду для внутрішньо переміщених осіб на період дії воєнного стану. Законопроєкт внесено групою народних депутатів з фракції “Слуга народу” та опозиції.

Як зазначається у пояснювальній записці, проєкт Закону встановлює під час дії воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях:

  • право внутрішньо переміщених осіб на безкоштовний проїзд на території всієї України усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним транспортом та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрішньорайонних та міжобласних;
  • обов’язок місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в межах своїх повноважень забезпечити безоплатний проїзд внутрішньо переміщених осіб.

Разом з тим економічне обґрунтування такої ініціативи відсутнє.

Крім того, на думку авторів, її реалізація не потребує додаткових витрат із державного бюджету України та місцевих бюджетів.


Лія Ільченко, ZN.ua





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