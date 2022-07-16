Nissan знімить з конвеєра електромобіль Leaf

Компанія Nissan планує через кілька років зняти з конвеєра Nissan Leaf, який багато років поспіль є найпопулярнішим електромобілем у світі, в тому числі в Україні. Про це повідомляє Automotive News із посиланням на інсайдерську інформацію.

Nissan знімить з конвеєра електромобіль Leaf

Серійне виробництво Nissan Leaf розпочалося у 2010 році. Він став першим масовим електрокаром. І хоч дизайн першого покоління Leaf часто критикували, він все одно став лідером у своєму сегменті. У 2017 році з'явилося його друге покоління із більш традиційним дизайном.

Зараз Leaf випускають у трьох країнах – у Японії, США та у Великій Британії. Приблизно до 2025 року цей електромобіль, якщо вірити інформації Automotive News, знімуть з конвеєра. Але покупцям замість нього запропонують новий електромобіль.

Nissan знімить з конвеєра електромобіль Leaf

І хоча Nissan Leaf став найпопулярнішим електромобілем у світі, він не виправдав очікувань колишнього генерального директора Nissan Карлоса Гона. У його розробку та випуск вклали дуже багато грошей. Проте, продажі виявилися значно меншими, ніж очікувалося.

Так, очікувалося, що у США щороку випускатимуть 150 000 електрокарів Leaf. Але навіть у свій найкращий рік (2014) компанія Nissan продала на американському ринку лише 30 200 автомобілів Leaf.

Тим часом, раніше в ЗМІ з'являлася інформація, що Nissan Leaf в третьому поколінні сильно зміниться - він замість хетчбека стане кросовером. Можливо, кросовер якраз його й замінить.

Nissan знімить з конвеєра електромобіль Leaf

Нагадаємо, раніше фотошпигуни вперше показали абсолютно новий Renault Captur Coupe.


Максимов Віталій, Тудей





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