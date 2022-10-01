Привезли під час війни: в Одесі помітили унікальний спорткар – в Україні такий один, фото

Легендарні автомобілі Ferrari викликають невимовний захват у цінителів – днями на вулицях Одеси було помічено рідкісне авто моделі F8 Tributo, інформує Апостроф .

Про це йдеться на Instagram-сторінці @ferrari_of_ua.

Зазначається, що спорткар має українські номери – власник нічого не вигадував, а просто зазначив на номерах модель автівки. Відтепер, одесити чи не щодня можуть бачити цей автомобіль на дорогах міста.

Варто зазначити, що автомобіль цієї моделі єдиний в Україні, причому, привезений уже під час війни. Так, у серпні Ferrari F8 Tributo помітили на одній із СТО у Києві, а ще раніше автомобіль вдалося сфотографувати в Одесі у липні 2022 року.

Версія F8 Tributo має двигун V8 із двома турбінами на 3,9-літра, який розвиває потужність 720 к.с. і видає 770 Нм моменту, що крутить. Розгін до 100 км/год одна з найбільш вражаючих серед бензинових авто – 2,9 секунди. Максимальна швидкість, як і у більшості подібних машин 340 км/год, а ось вартість починається від 300 000 євро і йде кудись під 0,5 млн доларів.