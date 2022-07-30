На Волині родина аферистів заробляла на сервісних центрах МВС

У Волинській області правоохоронці викрили сім'ю аферистів, які "заробляли" на фіктивній оплаті послуг сервісних центрів МВС. Шахраї обдурили державу на 1,2 млн грн, повідомив Відділ комунікації поліції Волинської області.

За даними слідства, організував злочинну схему мешканець Волині. Він залучив до злочинів двох своїх повнолітніх дітей та знайому жінку. Фігуранти пропонували громадянам свої послуги зі збирання документів, необхідних для реєстрації автомобіля в одному із сервісних центрів.

Зокрема, шахраї здійснювали оплату обов'язкових бюджетних платежів через банківські термінали, а коли отримували чек – дзвонили до банку та скасовували переказ грошей.

Квитанцію про нібито "успішну" оплату та інші документи фігуранти передавали своїм клієнтам, а повернені банком гроші забирали собі. Таку аферу вони провертали регулярно. Внаслідок цього державному бюджету завдано збитків у розмірі 1,2 млн гривень.

Слідчі поліції класифікували дії фігурантів як шахрайство (ч. 4 ст. 190 КК України). Це "важка" стаття – до 12 років позбавлення волі. Перевіряється причетність працівників ТСЦ до протиправних дій.

Нагадаємо, раніше поліція викрила бухгалтера мережі АЗС, який маклював із картами на паливо.