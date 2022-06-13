В сервисных центрах МВД вновь появилась электронная очередь
Украинские водители теперь могут удобней спланировать свой визит в сервисный центр МВД, так как вновь стала доступна услуга предварительной записи в электронную очередь. Об этом сообщила пресс-служба Главного сервисного центра МВД.
После начала полномасштабного вторжения в Украину сервисные центры МВД практически полностью прекратили свою деятельность. Однако, по мере того, как ситуация с безопасностью стала улучшаться, это ведомство стало возобновлять свою работу.
Так, в марте украинцы вновь получили возможность регистрировать сделки купли-продажи автомобилей, а сервисные центры МВД заработали в освобожденных от роSSийских оккупантов районах. Например, недавно первый сервисный центр МВД начал работать в Харькове, который до сих пор регулярно обстреливают роSSийские оккупанты.
Теперь вновь стала доступна предварительная запись в электронную очередь. Она индивидуальная и ее нельзя никому передать.
Через электронную очередь можно записаться практически на все услуги сервисных центров МВД. Кроме экзаменов на практическое вождение (в этом случае талон берут в терминале сервисного центра МВД или в порядке живой очереди).
Напомним, ранее стало известно, за сколько в Киеве адвокаты "отмазывают" водителей, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.