В сервисных центрах МВД вновь появилась электронная очередь

Украинские водители теперь могут удобней спланировать свой визит в сервисный центр МВД , так как вновь стала доступна услуга предварительной записи в электронную очередь. Об этом сообщила пресс-служба Главного сервисного центра МВД .

После начала полномасштабного вторжения в Украину сервисные центры МВД практически полностью прекратили свою деятельность. Однако, по мере того, как ситуация с безопасностью стала улучшаться, это ведомство стало возобновлять свою работу.

Так, в марте украинцы вновь получили возможность регистрировать сделки купли-продажи автомобилей, а сервисные центры МВД заработали в освобожденных от роSSийских оккупантов районах. Например, недавно первый сервисный центр МВД начал работать в Харькове, который до сих пор регулярно обстреливают роSSийские оккупанты.

Теперь вновь стала доступна предварительная запись в электронную очередь. Она индивидуальная и ее нельзя никому передать.

Через электронную очередь можно записаться практически на все услуги сервисных центров МВД . Кроме экзаменов на практическое вождение (в этом случае талон берут в терминале сервисного центра МВД или в порядке живой очереди).