"Тупой саботаж, тупое вредительство": в Сети показали очередь из цистерн, пока в Украине топливный дефицит

бензин, заправка

«Неужели сложно сделать отдельный коридор для цистерн с топливом? Дальше, два месяца идет война».

Об этом в своем телеграм-канале пишет украинский политолог, соучредитель «Украинского института будущего» Юрий Романенко, комментируя кадры, на котором запечатлены цистерны для топлива, стоящие уже неделю на выезд.

Приводим текст без правок. Материал публикуется, как мнение.

«Топливный дефицит и государство из говна и палок

Вот фото сделанное сегодня, фуры стоят на выезд очередь 20-30 километров. Рава-Русская. Не просто фуры, а цистерны, которые (внимание!), неделю стоят в очереди на выезд! Неделю! Что это? Вредительство! Раньше за это расстреляли бы руководителя таможни, начальников таможни, министра инфраструктуры, всех профильных чиновников, которые не могут организовать приоритетный выезд и вьезд цистерн в Украину. Неужели сложно сделать отдельный коридор для цистерн с топливом? Дальше, два месяца идет война. Неужели, с*ка, сложно построить новые переходы через границу в авральном порядке? Тем более, что ЕС еще НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД выделил на это средства. Но ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО НАШЕЙ ВИНЕ, ПОТОМУ ЧТО ТАМОЖНЯ НЕ ХОТЕЛА ТЕРЯТЬ ЗАРАБОТКИ ЗА СЧЕТ ПОЯВЛЕНИЯ НОВЫХ ПЕРЕХОДОВ. Эти переходы не были построены, а старые переходы не были расширены. И вишенка на торте. Государство по этим кредитам ЕС платит проценты. Тупой саботаж, тупое вредительство, жадность и вопиющая безответственность»


Катерина Петренко, politeka.net

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