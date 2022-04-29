"Тупой саботаж, тупое вредительство": в Сети показали очередь из цистерн, пока в Украине топливный дефицит

«Неужели сложно сделать отдельный коридор для цистерн с топливом? Дальше, два месяца идет война».

Об этом в своем телеграм-канале пишет украинский политолог, соучредитель «Украинского института будущего» Юрий Романенко, комментируя кадры, на котором запечатлены цистерны для топлива, стоящие уже неделю на выезд.

Приводим текст без правок. Материал публикуется, как мнение.

«Топливный дефицит и государство из говна и палок