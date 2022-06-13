Украина на полпути к исчезновению очередей на АЗС: в прогнозах Минэкономики появилась уверенность

В Кабмине особо отмечают помощь Польши.

Украина на полпути к исчезновению очередей на АЗС: в прогнозах Минэкономики появилась уверенность
© Фото из открытых источников

Украине удалось нарастить запасы топлива на 7-8 дней – это примерно половина от довоенного уровня, а очереди на заправках исчезнут, когда объемы ресурса в запасе достигнут 14 дней. Об этом заявила министр экономики Юлия Свириденко в ходе всеукраинского телемарафона.

За март-апрель удалось переориентировать 97% каналов импорта топлива. Сейчас его покупают в Европе и доставляют через западные границы.

Она отметила, что в последнее время удалось в 10-15 раз увеличить скорость и объем транспортировки горючего автотранспортом, а также железнодорожным и речным транспортом. На польской границе были задержки из-за санитарного контроля, но правительствам обеих стран удалось достичь компромисса – поляки ввели изменения и добавили людей, чтобы ускорить эти процессы.

Объемы импортного ресурса постоянно растут. Если в марте этот показатель равнялся 60 тыс. тонн горючего, то в апреле – уже 191 тыс. тонн, в мае – 380 тыс. тонн. Ожидается, что в июне закупки возрастут еще больше, до 600 тыс. тонн.

"После того, как отпустили цену, запасы (горючего, – ред.) растут. В критические дни это было на 2-3 суток, сейчас – на 7-8 дней запасов дизеля и бензина. До войны было 15-16 суток, когда сможем добиться такого объема запасов, можно будет утверждать, что очереди исчезнут", – пояснила Свириденко.

Максимально возможный объем ресурса покупается в Европе и США. Европейский рынок не был готов к повышенному спросу, но понемногу ситуация налаживается.

Активную поддержку оказывают поляки, которые передают горючее даже из госрезервов.

Министр добавила, что ситуация уже исправляется, хотя очереди еще есть.

"Делаем все, чтобы решить логистическую проблему и ресурс попадал на украинский рынок", – заверила глава Минэкономики.

В то же время у правительства есть несколько приоритетов в этом направлении:

  • обеспечить горючим Вооруженные силы Украины и коммунальные службы;
  • предоставить достаточные объемы дизеля для аграриев, осуществляющих сбор урожая;
  • нарастить объем горючего на украинских заправках.

Напомним, в ОГТСУ назвали топливо, которое есть на заправках без очередей и ограничений. для развития этого рынка в Украине очень благоприятные законодательные условия.

По материалам: ZN.UA /

Лия Ильченко, ZN.ua





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