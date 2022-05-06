Украина сможет преодолеть дефицит топлива, но радоваться рано: что будет с ценами

топливо, бензин

Ситуация с топливом в Украине в ближайшее время изменится, однако водителей ждут новые трудности.

О том, что ждет украинских водителей, рассказал в своем Телеграм-канале руководитель гуманитарного штаба по Киевской области Алексей Кулеба.

Как известно, сейчас в Украине наблюдаются серьезные проблемы с топливом. Кулеба напомнил людям о том, что в стране идет полномасштабная война, в ходе которой оккупанты целенаправленно уничтожают украинскую инфраструктуру, затрудняя поставку товаров.

Также не стоит забывать о том, что из-за военных действий в приоритете обеспечение топливом ВСУ, медиков, спасателей, волонтеров и представителей аграрного сектора.

Все это привело к дефициту топлива для простых водителей. Кулеба отмечает, что эта ситуация изменится уже в ближайшее время.

топливо, бензин

«Власть работает над решением этого вопроса и вскоре дефицит топлива будет покрыт», - сообщил он.

Однако, есть и менее приятная новость: вместе с возвращением топлива на заправки в больших объемах стоит ждать нового скачка цен на горючее.

«Понимаем, что топливо подорожает. Это неизбежная ситуация, пока война продолжается. Единственным поставщиком топлива будет Европейский союз, и соответственно цена на топливо будет на уровне с соседними странами», - рассказал Кулеба.

Стоит отметить, что по состоянию на апрель средняя стоимость бензина А95 в ЕС составляла 1,80 евро – то есть около 65 гривен.

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Дарья Волкова, politeka.net

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