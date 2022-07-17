В Украине поменялись цены на основные виды топлива: ситуация по АЗС

Средние цены на бензин в Украине 16 июля еще немного снизились, а на дизтопливо пока без изменений.

Об этом сообщает «Хвиля» со ссылкой на данные auto.ria.

Так, по сравнению с предыдущим торговым днем цена бензина А-95 снизилась на 3 коп. – 50,56 грн./л. Бензин А-92 подешевел на 28 коп. — 49,83 грн./л. Стоимость дизтоплива – 56,28 грн./л.

Отметим, что самую низкую цену на бензин А-95 установила сеть UPG – 48,90 грн./л, а вот самая высокая цена на заправках ОККО и WOG – 51,00 грн./л.

Ситуация с бензином А-92 сложнее. На большинстве АЗС данного топлива нет. Найти «92-й» можно на Авиас, Катрал и Укргаздобыча – по 49,00 грн./л, 52,00 грн./л и 51,00 грн./л соответственно.

Дизельное топливо есть на всех украинских заправках, а его цена варьирует от 54,49 грн./л на Mango и до 59,99 грн./л на «Нефтек».