Украина получит 25 тысяч тонн бензин из Польши

Украина получит 25 тысяч тонн бензина из Польши. Топливо начнет поступать в нашу страну уже на следующей неделе.

Когда в Украине появится бензин: Польша передаст из своих запасов 25 тысяч тонн топлива

Власти соседней страны передадут нам часть своих запасов. Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко во время визита в Варшаву.

Она сообщила, что в Украине сейчас наблюдается дефицит топлива, поскольку 97% горючего до войны поставлялось из РоSSии и Беларуси. На сегодняшний день эти направления по понятным причинам закрыты. К тому же, роSSийские войска уничтожили Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

Свириденко предположила, что помощь от поляков поможет сбалансировать рынок топлива. Ожидается, что бензин привезут в Украину в начале следующей недели.

Когда в Украине появится бензин: Польша передаст из своих запасов 25 тысяч тонн топлива

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва подчеркнула, что сейчас идет работа по увеличению пропускной способности украинско-польской границы по транспортировке топлива. Создается новая система энергетической безопасности и новые направления снабжения. Она заверила, что сотрудничество продолжится и в мирное время.

Напомним, Кабмин Украины приостановил госрегулирование цен на бензин и дизельное топливо. Эксперты прогнозирует резкий рост цен на топливо на АЗС – в 1,5-2 раза.


Ловіцька Леся, Тудей

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