Украина имеет возможность обеспечить потребности в топливе на май - Свириденко

Украина имеет возможность обеспечить наличие на рынке достаточного объема бензина, потребность в котором на май оценивается в 120 тысяч тонн, и дизеля — 254 тысячи тонн. Это планируется делать благодаря увеличению пропускной способности автопереходов и железнодорожной перегрузки.

Об этом, как сообщает в Facebook первая вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко, говорилось на межведомственном совещании, информирует Апостроф .

Она пояснила, что в прошлом году Украина импортировала 82% всего объема потребления горючего. Это 9,6 млн. тонн. Импорт осуществлялся четырьмя видами транспорта: автомобильным, железнодорожным, морским и трубопроводным.

С началом роSSийского вторжения структура импорта нефтепродуктов резко поменялась. Из всех доступных путей остался автомобильный, до войны обеспечивавший лишь 3% поставок.

"Мы активно переориентируем Украину на другие маршруты снабжения. В результате увеличили объемы автоперевозки горючего в мае к марту в 15 раз, железнодорожные и речные - в 5 раз. Но даже этого недостаточно. Эти шаги позволили гарантировать наличие горючего на АЗС в марте-апреле. Однако в мае ожидаем гораздо большее потребление. Кроме того, враг разрушил нашу топливную инфраструктуру, включая Кременчугский НПЗ", — отметила министр.

Свириденко сообщила, что сейчас идет работа над узлами перегрузки на железной дороге. Также строятся нестандартные логистические маршруты через порты Черного моря, Балтии и Адриатики.

Последний раз логистические проблемы такого масштаба страна решала в 1943-1944 гг., добавила Свириденко.