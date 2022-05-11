Польша обеспечит страхование иностранного транспорта для ввоза топлива в Украину - Свириденко

Польша задействует государственные инструменты страхования автотранспорта, перевозящего горючее на территорию Украины.

Это поможет удерживать стоимость горючего на более низком уровне, сообщила первая вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко по итогам встречи с министром развития и технологий Польши Вальдемаром Будой, информирует Апостроф.

"Сегодня эта проблема нуждается в урегулировании на правительственном уровне, поскольку страховые компании обязывают перевозчиков получать дополнительное покрытие для въезда в Украину, что в результате удорожает стоимость горючего", – пояснила глава Минэкономики.

По ее словам, польская сторона согласилась задействовать в этом процессе государственную Корпорацию по страхованию экспортных кредитов, которая предложит дополнительные инструменты перестрахования рисков для помощи украинским импортерам нефтепродуктов.

"Уже вскоре такие механизмы будут разработаны и согласованы с Украиной", — заявила Свириденко.

Также стороны достигли договоренности по интенсификации фито-санитарного контроля украинских сельскохозяйственных товаров, экспортируемых в Польшу. Это позволит значительно ускорить обработку украинских грузов.

"Благодарны польским партнерам за готовность к активному сотрудничеству для укрепления украинской экономики и противодействия роSSийскому агрессору", — написала Свириденко.

Напомним, как ранее сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, вступили в силу новые правила пересечения украинско-польской границы, отменяющие все разрешения для проезда перевозчиков топлива.


Иван Троянов, Апостроф

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