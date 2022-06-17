На украинских АЗС зафиксировали увеличение поставок поддельного топлива

Институт потребительских экспертиз (ИПЭ), который во время войны не проводит исследования качества топлива на АЗС, все же фиксирует увеличение на заправках фальсифицированного топлива. Об этом в комментарии UBR.ua рассказал директор этой организации Юрий Чернобрывец.

На украинских АЗС зафиксировали увеличение поставок поддельного топлива

Он подчеркнул, что не может точно сказать, насколько распространенными стали случаи продажи контрафактного топлива. Однако, такого топлива стало больше.

Чернобрывец сказал, что ИПЭ сейчас получает много жалоб от владельцев автомобилей, ведь "иногда продается топливо такого качества, что его даже бензином назвать нельзя".

В чем причина такого явления? Эксперт говорит, что все дело в мини-НПЗ, которые "в кустарных условиях производят топливо". По его мнению, такого низкокачественного бензина на рынке сейчас может быть до 40%. Впрочем, это субъективное мнение, оно ничем не подтверждено.

На украинских АЗС зафиксировали увеличение поставок поддельного топлива

Между тем, ранее Госпотребслужба призвала возобновить проверки качества топлива, которое продают на АЗС (проверки запретили в марте в связи с военным положением). Причина такого призыва заключается как раз в увеличении на рынке некачественного топлива. Разрешит ли Кабмин вновь проверять качество топлива, продаваемого на заправках, - пока не известно.

Ранее сообщалось, что за ценами на АЗС начали следить сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.


Максимов Віталій, Тудей





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