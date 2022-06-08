Глава Закарпатской ОВА сдал назад: неправильно поняли, никто поставки топлива из Закарпатья не блокирует

Глава Закарпатской ОВА Виктор Микита поспешил объяснить, что его неправильно поняли, и никто поставки топлива из Закарпатья в другие регионы Украины не блокирует. Об этом он написал в своем Телеграмме-канале .

"К сожалению наши тезисы не совсем верно поняли. Ни о каких блокировках речь не шла. Мы акцентируем на порядочности бизнеса, который в условиях войны отказывается от сверхприбылей", - отметил он.

По словам главы Закарпатья:

область не влияет на транзит топлива. Это вопрос государственного уровня;

речь шла о местных предпринимателях, для которых в области созданы благоприятные условия импортирования топлива и логистики во избежание топливного кризиса в регионе;

предприятия отказались спекулировать на цене и продавать свое топливо дороже за пределы региона;

Закарпатье всего лишь стабилизирует свой рынок, чтобы не оттягивать топливо из других регионов, где это более важно, а пытаемся закрывать потребность.

Напомним, на сайте Закарпатской областной военной администрации цитата Микиты выглядела следующим образом: "Местные топливные компании отказались поставлять топливо в другие регионы, пока не будет обеспечена потребность Закарпатья. И это даже несмотря на сверхрентабельные предложения".