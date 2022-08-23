Глава благодійного фонду продавав “гуманітарні“ автомобілі

На Львівщині поліцейські затримали керівника благодійного фонду, який продавав автомобілі, ввезені в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ. Про це повідомив Відділ комунікації поліції Львівської області.

Досудове слідство встановило, що у Червоноградському районі керівник благодійної організації налагодив злочинну схему продажу автомобілів, завезених з-за кордону під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ. Машини він не передавав українським захисникам безплатно, а продавав третім особам.

Правоохоронці затримали фігуранта, коли він продавав три "гуманітарні" автомобілі. За них він хотів отримати 500 тисяч гривень.

Слідчі за цими фактами відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 201-2 КК України. "Благодійнику", якщо його провину доведуть у суді, загрожує провести у місцях позбавлення волі від 5 до 7 років. Наразі досудове слідство триває.

Це вже не перший випадок, коли представники благодійних організацій, волонтери чи зловмисники продають гуманітарну допомогу, отриману з-за кордону для переселенців чи ЗСУ.

Так, раніше повідомлялося, що на Львівщині викрили учасників злочинної групи, які ввозили в Україну автомобілі нібито для потреб ЗСУ, а потім продавали їх.