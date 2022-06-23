Залишиться тільки ВАЗ: Китай стрімко скорочує поставки машин в Росію

Китайські автовиробники не поспішають постачати у РФ автомобілі, інформує ZN.ua.

Залишиться тільки ВАЗ: Китай стрімко скорочує поставки машин в Росію
© Радио Свобода

Компанії-виробники автівок з Китаю скоротили свої поставки до Росії. З квітня імпорт китайських легкових автомобілей та автозапчастин знизився. Китайська сторона це пояснює складнощами з логістикою та низьким попитом у росіян. Про це пишуть РосЗМІ.

Як і чому впав імпорт автівок з Китаю

Відповідно до митної статистики Китаю, країна у березні поставила у РФ легкових авто на $190,7 млн, а в травні лише на $32 млн. Сюди увійшли найбільш популярні марки автомобілів Chery, Changan та інші. При цьому за перші п'ять місяців частка китайських марок зросла в середньому не більше ніж на 1%.

Повідомляється, що знизилися також і масштаби ввезення комплектуючих з Китаю: з $117,1 млн у лютому до $81,3 млн в травні. Це пов'язано в тому числі з тим, що китайські деталі закуповують російські автозаводи: АвтоВАЗ, ГАЗ, УАЗ, КамАЗ.

За даними РосЗМІ, імпорт з КНР до РФ впав ще й через пандемію коронавірусної інфекції, в результаті квітень виявився найгіршим місяцем для китайського авторинку з початку 2020 року.

Аналітики вважають, що автоконцерни з Китаю не будуть різко збільшувати поставки у РФ через загальний дефіцит машин у світі, а також неясність майбутньої політики російської влади в автопромі.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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