Для украинских водителей ввели новые льготы

В Европейском союзе внедрены преференции для граждан Украины, расширяющие возможности использования водительских прав. Новые правила вступают в силу с 23 июля. Об этом сообщает сайт Главного сервисного центра МВД , информирует «Фокус» .

Регламентом ЕС уточняются правила для украинских беженцев, чье водительское удостоверение просрочено, украдено или утеряно. Им пошли навстречу и разрешили: