Для украинских водителей ввели новые льготы

В Европейском союзе внедрены преференции для граждан Украины, расширяющие возможности использования водительских прав. Новые правила вступают в силу с 23 июля. Об этом сообщает сайт Главного сервисного центра МВД, информирует «Фокус».

Регламентом ЕС уточняются правила для украинских беженцев, чье водительское удостоверение просрочено, украдено или утеряно. Им пошли навстречу и разрешили:

  • Пользоваться украинскими водительскими правами без необходимости их обмена в течение всего периода пребывания под временной защитой в ЕС (ранее это разрешалось в течение 6 месяцев);
  • Использовать старое украинское водительское удостоверение, с надписями только на кириллице и без срока действия. В этом случае не нужно иметь дополнительно заверенный перевод или международное водительское удостоверение;
  • Пользоваться украинскими водительскими правами в случае истечения срока их действия (это актуально для удостоверений выданных начинающим водителям впервые на 2 года);
  • Получить временное (на период пребывания под защитой ЕС) удостоверение водителя образца ЕС в случае потери или кражи украинских водительских прав без сдачи экзаменов. В этом случае достаточно провести проверку действительности прав, а также проверить водителя на соответствие стандартам физической и психической пригодности к управлению транспортом.





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