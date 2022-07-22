2022-07-22
Для украинских водителей ввели новые льготы
В Европейском союзе внедрены преференции для граждан Украины, расширяющие возможности использования водительских прав. Новые правила вступают в силу с 23 июля. Об этом сообщает сайт Главного сервисного центра МВД, информирует
Регламентом ЕС уточняются правила для украинских беженцев, чье водительское удостоверение просрочено, украдено или утеряно. Им пошли навстречу и разрешили:
- Пользоваться украинскими водительскими правами без необходимости их обмена в течение всего периода пребывания под временной защитой в ЕС (ранее это разрешалось в течение 6 месяцев);
- Использовать старое украинское водительское удостоверение, с надписями только на кириллице и без срока действия. В этом случае не нужно иметь дополнительно заверенный перевод или международное водительское удостоверение;
- Пользоваться украинскими водительскими правами в случае истечения срока их действия (это актуально для удостоверений выданных начинающим водителям впервые на 2 года);
- Получить временное (на период пребывания под защитой ЕС) удостоверение водителя образца ЕС в случае потери или кражи украинских водительских прав без сдачи экзаменов. В этом случае достаточно провести проверку действительности прав, а также проверить водителя на соответствие стандартам физической и психической пригодности к управлению транспортом.