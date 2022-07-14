Украинцам показали новые цены на АЗС в разных областях
Украинские АЗС опубликовали свежие цены на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ в разных областях страны.
Как передает
Цены в Киевской области
Так, по состоянию на 13 июля средняя стоимость бензина А-95+ и А-95 в Киевской области составляет 50,50 грн/л.
Ценник на бензин А-92 обойдется в 50,45грн/л.
Средняя цена на дизтопливо установлена на уровне 56,50 грн/л. Дизтопливо плюс обойдется дороже – 58,00 грн/л.
А вот автогаз продается по цене 35,72 грн.
Цены в Харьковской области
В Харьковской области выбор бензина шире, а цены немного отличаются.
В частности, ценник на А-98 установлен на уровне 49,50 грн/л. А-95+ обойдется немного дороже, чем в Киевской – 51,25 грн/л. А-92 продается по цене 50,00 грн/л.
Также дешевле на несколько копеек обойдется и автогаз – 35,46 грн.
Цены в Одесской области
В Одесской области цены на горючее практически не отличаются от предыдущих. На несколько ниже установлен ценник только на автогаз – 35,72 грн.