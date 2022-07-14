Украинцам показали новые цены на АЗС в разных областях

Украинские АЗС опубликовали свежие цены на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ в разных областях страны.

Как передает «Хвиля», об этом свидетельствуют данные сайта vseazs.com.

Цены в Киевской области

Так, по состоянию на 13 июля средняя стоимость бензина А-95+ и А-95 в Киевской области составляет 50,50 грн/л.

Ценник на бензин А-92 обойдется в 50,45грн/л.

Средняя цена на дизтопливо установлена на уровне 56,50 грн/л. Дизтопливо плюс обойдется дороже – 58,00 грн/л.

А вот автогаз продается по цене 35,72 грн.

Цены в Харьковской области

В Харьковской области выбор бензина шире, а цены немного отличаются.

В частности, ценник на А-98 установлен на уровне 49,50 грн/л. А-95+ обойдется немного дороже, чем в Киевской – 51,25 грн/л. А-92 продается по цене 50,00 грн/л.

Также дешевле на несколько копеек обойдется и автогаз – 35,46 грн.

Цены в Одесской области

В Одесской области цены на горючее практически не отличаются от предыдущих. На несколько ниже установлен ценник только на автогаз – 35,72 грн.





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