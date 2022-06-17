Сеть АЗС призвала украинских водителей пересесть на общественный транспорт

Киевская сеть АЗС KLO призвала водителей ответственно относиться к расходу топлива и по возможности пересесть на общественный транспорт или сделать свой выбор в пользу электромобиля. Об этом говорится в Facebook компании.

Сеть АЗС призвала украинских водителей пересесть на общественный транспорт

KLO призвала владельцев автомобилей с пониманием отнестись к новым реалиям. Есть много причин, почему в Украине возник дефицит топлива – повреждена роSSийскими оккупантами инфраструктура хранения топлива, уничтожена оккупантами топливная инфраструктура Украины, поставки топлива теперь идут из Европы бензовозами, из-за логистических нюансов теперь в Украину поставляют меньше бензина.

Пресс-служба KLO подчеркнула, что большинство всего объема бензина заранее бронируется для приоритетных группа – для ВСУ, служб критической инфраструктуры и юридических особ, чтобы они могли осуществлять свою хозяйственную деятельность.

Сеть АЗС призвала украинских водителей пересесть на общественный транспорт

Напомним, топливный кризис в Украине возник в конце апреля, когда роSSийские оккупанты усилили обстрелы нефтебаз, НПЗ и железнодорожной инфраструктуры. Они пытались помешать поставкам топлива для ВСУ и нанести удар по украинской экономике.

В конце мая – начале июня ситуация с топливом в Украине стала улучшаться. В некоторых областях и городах стали меньше очереди на АЗС (а кое-где они вообще исчезли). Однако, дефицит топлива до сих пор есть.

Ранее сообщалось, что на украинских АЗС зафиксировали увеличение поставок поддельного топлива.


Максимов Віталій, Тудей





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