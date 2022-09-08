В Іспанії ввели безкоштовний проїзд для всіх громадян, але є одна умова

В Іспанії до кінця року діятиме безкоштовний проїзд у потягах в межах країни. Скористатися пропозицією зможуть усі іспанці та іноземці. Проте перевізники виставили одну обов'язкову умову, яку доведеться виконати, що пересуватися потягом без плати за квитки.

В Іспанії ввели безкоштовний проїзд для всіх громадян, але є одна умова

Послуга безоплатного проїзду у потягах діятиме до кінця поточного року на поїздки на малі та середні відстані (до 300 км). Все, що вимагається від пасажирів, це придбати квитки через мобільний додаток перевізника Renfe, або звернутися до каси залізничної станції і вказати свій пункт призначення.

Кожному пасажиру потрібно сплатити депозит у розмірі 10 євро для приміських ліній і 20 євро для поїздок на середні відстані. Депозит пасажирам повернуть у повному розмірі повернуть 31 грудня, але лише у тому випадку, якщо власник квитка до цього часу здійснить мінімум 16 поїздок до вказаного пункту призначення. Пропозиція вигідна для тих пасажирів, хто щодня добирається потягом на роботу та з роботи.

В Іспанії ввели безкоштовний проїзд для всіх громадян, але є одна умова

Влада Іспанії пояснила, запровадила систему безоплатних поїздок через стрімке зростання вартості житла у країні, щоб таким чином хоч якось компенсувати людям їх витрати.

У той же час вартість проїзду іншими видами громадського транспорту в Іспанії подорожчала майже вдвічі на фоні швидкого зростання цін на енергоносії та інфляцію.

Нагадаємо, у Німеччині хочуть запровадити альтернативу дешевим квиткам по 9 євро, які діяли протягом літа.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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