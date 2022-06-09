Подорожал в два раза: в Украине изменилась стоимость страхового полиса для водителей, попадавших в ДТП

С 1 июля 2022 года в Украине вступит в силу Постановление НБУ № 108, согласно которому стоимость страхового полиса для водителей, ранее систематически попадавших в ДТП, может быть больше почти в два раза.

Подорожал в два раза: в Украине изменилась стоимость страхового полиса для водителей, попадавших в ДТП

В частности, страховые компании при продаже страховых полисов будут применять корректирующие коэффициенты к их стоимости в зависимости от того, попадал или нет водитель ранее в ДТП. Если он попадал в дорожную аварию несколько раз, то корректирующий коэффициент будет самый большой – в 1,8 раза (то есть цена полиса будет больше на 180%).

Если водитель не попадал ранее в ДТП, то предусматривается пониженные коэффициенты – стоимость полиса для него будет ниже на 10%.

Подорожал в два раза: в Украине изменилась стоимость страхового полиса для водителей, попадавших в ДТП

Нужно отметить, что страховые компании и раньше имели право применять корректирующие коэффициенты. Однако, у них были проблемы с получением некоторой информации, поэтому коэффициенты не применялись. С 1 июля никаких проблем с получением данных не будет.

Напомним, в середине мая на украинских дорогах, там, где позволяет безопасность, вновь заработали камеры автофиксации нарушений ПДД. Их включили в связи с тем, что стало больше ДТП по вине водителей, превышающих скорость.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил за отмену бесплатной растаможки автомобилей на иностранной регистрации.


Максимов Віталій, Тудей





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