Украина и Польша договорились о безразрешительном проезде грузовиков с топливом

Министерство инфраструктуры Украины и Министерство инфраструктуры и развития Польши договорились отменить разрешения всем перевозчикам, осуществляющих международные перевозки топлива, сообщило Мининфраструктуры.

«Ракетные удары РоSSии по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам создали критическую ситуацию на рынке топлива. Цель команды Министерства инфраструктуры в этих условиях - полная либерализация международных грузовых перевозок для решения этой проблемы», - заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Новые правила уже вступили в силу, и их преимуществами могут воспользоваться как украинские, так и польские перевозчики.

Однако для пересечения территории Польши требуется регистрация соответствующих транспортных средств не менее чем за сутки до пересечения государственной границы.

Также с завтрашнего выполнения двусторонних и транзитных перевозок грузов по территории Украины автомобильными перевозчиками определенных стран будет осуществляться без использования разрешений. В частности: