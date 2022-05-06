Украина и Польша договорились о безразрешительном проезде грузовиков с топливом
Новые правила уже вступили в силу.
Министерство инфраструктуры Украины и Министерство инфраструктуры и развития Польши договорились отменить разрешения всем перевозчикам, осуществляющих международные перевозки топлива,
«Ракетные удары РоSSии по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам создали критическую ситуацию на рынке топлива. Цель команды Министерства инфраструктуры в этих условиях - полная либерализация международных грузовых перевозок для решения этой проблемы», - заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
Новые правила уже вступили в силу, и их преимуществами могут воспользоваться как украинские, так и польские перевозчики.
Однако для пересечения территории Польши
Также с завтрашнего выполнения двусторонних и транзитных перевозок грузов по территории Украины автомобильными перевозчиками определенных стран будет осуществляться без использования разрешений. В частности:
- латвийскими, литовскими, датскими, эстонскими перевозчиками – до конца текущего года;
- итальянскими, греческими, венгерскими, немецкими перевозчиками – до 30 июня 2022;
- болгарскими, грузинскими, словацкими, австрийскими перевозчиками – на период военного положения.