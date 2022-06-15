Ситуация с топливом на АЗС улучшилась, но есть нюанс

Топливо в Украине дорожает день ото дня — растет цена на газ, бензин, дизель. Надеяться на резкое улучшение ситуации не стоит. На столичных заправках все еще очереди за бензином в несколько десятков автомобилей — топливо остается дефицитным. За дизелем и газом очередей уже нет или они небольшие. При этом надеяться на появление излишков топлива не стоит, пишет «Телеграф» .

Связано это с тем, что поставки топлива в Украину происходят неравномерно, рассказал глава «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн. «По газу импорт уже превысил ожидания, по дизтопливу рынку потихоньку выходит на прогнозные показатели, по бензину все еще не дотягивает 20-25%», — сообщает эксперт.

Количество поставщиков дизельного топлива за чуть более чем две недели июня выросло до сотни (в 1,5 раз), автогаза — 45 (на 30%), бензина до 27 (против 21 в мае).

Несмотря на увеличение количества поставщиков прогнозировать улучшение ситуации рано — вместе с увеличением поставок растет и количество потребления. Пик потребления ожидается в августе-сентябре, уверен Куюн.

Проблемы вызывает не только возращение людей и активизация бизнеса, но и проблемы с приобретением топлива в Европе. Часть импортеров пытаются нажиться на поставках — взвинтили цены поставщики, перевозчики, судовладельцы, появились аферисты. Местные банки, как сообщает эксперт, не финансируют прямые контракты по поставкам топлива в Украину и не хотят рассматривать договоры для поставок в соседние с Украиной страны.

В части европейских стран также возникли трудности из-за украинских потребностей — в Польше протестовали водители, в Молдове выросли цены. В Болгарии поставщики топлива утверждают объемы поставок со своим правительством.

Все это приводит к тому, что резкого всплеска количества топлива ждать не стоит — каждый бензовоз достается с серьезными усилиями. По мнению эксперта, самое важное сейчас — создать резерв на конец лета-начало осени и обеспечить растущую потребность страны в топливе.