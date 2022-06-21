2022-06-21
Бензин дорожает: когда в Украине улучшится ситуация с топливом и сколько оно стоит 21 июня
В Украине сохраняется сложная ситуация с топливом — часто на заправках нет бензина или дизеля, а цена на них колеблется от области к области. Стоимость топлива в Украине европейская, как и бензин — ведь весь экспорт идет из стран ЕС.
Как сообщает
Газ и обычный дизель в цене не изменились. Таким образом популярное топливо стоит:
- Бензин А-95 — 50,83 грн/л;
- Дизель — 56,58 грн/л;
- Газ — 42, 04 грн/л.
Согласно данным портала «Авто.РИА», цена на бензины отличается в меньшую сторону. Так, на А-95 средней по Украине названа 50,76 грн/л.