Польша бесплатно поставляла бензин в Украину

Украина некоторое время во время военного положения получала бесплатно топливо от Польши. Об этом рассказала польский министр климата и окружающей среды Анна Москва. Сейчас бесплатных поставок уже нет.

Польша бесплатно поставляла бензин в Украину

По ее словам, Польша бесплатно отправляла топливо в Украину после того, как роSSийские оккупанты разрушили украинские нефтеперерабатывающие заводы. Про какое конкретно топливо идет речь – не уточняется. Видимо, поляки отправляли нам бензин и дизельное топливо. Также польский министр не стала уточнять, о каком количестве топлива идет речь.

Сейчас поляки продают топливо Украине. Причем поставки осуществляются разными путями.

Польша бесплатно поставляла бензин в Украину

Напомним, в конце апреля роSSийские оккупанты усилили обстрелы нефтебаз, НПЗ и ж/д инфраструктуры, пытаясь лишить ВСУ топлива. Однако, они добились только того, что на АЗС появились очереди из-за дефицита бензина и дизельного топлива.

Украинские компании уже договорились о поставках топлива из Европы. Поставки идут, но до сих пор есть проблемы с логистикой. Тем не менее, в некоторых регионах дефицит топлива уже не такой острый, как раньше, а в Закарпатской области вообще исчезли очереди на АЗС.

Ранее стало известно, что украинские АЗС начали увеличивать лимиты на заправку.


Максимов Віталій, Тудей

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