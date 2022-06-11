Украина получила от ЕС партию пикапов и внедорожников

Украина по программе PRAVO получила от стран Евросоюза 90 автомобилей, которые передадут правоохранителям. Об этом в Facebook сообщила замминистра МВД Мэри Акопян.

По ее словам, эти автомобили передадут Нацполиции, Генпрокуратуре и ГПС Украины (пограничникам). Среди доставленных в нашу страну автомобилей по программе PRAVO - пикапы, внедорожники и микроавтобусы.

Пикапы и внедорожники обеспечат доступ правоохранителей в труднодоступные отдаленные районы. Это особенно важно во время войны с роSSийскими оккупантами.

Нужно отметить, что после начала полномасштабного вторжения роSSийских войск в Украину (24 февраля) международные партнеры, гуманитарные организации и волонтеры уже передали для нужд ВСУ и Сил территориальной обороны большое количество автомобилей. Международные партнеры больше всего передали армейских автомобилей, а волонтеры – внедорожников и пикапов, которые тоже очень нужны украинским защитникам на передовой.

Напомним, в Украине с 1 июля планируют отменить бесплатную растаможку автомобилей на иностранной регистрации. Однако, бесплатную растаможку оставят для машин, предназначенных для ВСУ.

Между тем, директор сети АЗС Prime Дмитрий Леушкин считает, что Украина может скоро вновь столкнуться с топливным кризисом.