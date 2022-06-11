Украина получила от ЕС партию пикапов и внедорожников

Украина по программе PRAVO получила от стран Евросоюза 90 автомобилей, которые передадут правоохранителям. Об этом в Facebook сообщила замминистра МВД Мэри Акопян.

Украина получила от ЕС партию пикапов и внедорожников

По ее словам, эти автомобили передадут Нацполиции, Генпрокуратуре и ГПС Украины (пограничникам). Среди доставленных в нашу страну автомобилей по программе PRAVO - пикапы, внедорожники и микроавтобусы.

Пикапы и внедорожники обеспечат доступ правоохранителей в труднодоступные отдаленные районы. Это особенно важно во время войны с роSSийскими оккупантами.

Украина получила от ЕС партию пикапов и внедорожников

Нужно отметить, что после начала полномасштабного вторжения роSSийских войск в Украину (24 февраля) международные партнеры, гуманитарные организации и волонтеры уже передали для нужд ВСУ и Сил территориальной обороны большое количество автомобилей. Международные партнеры больше всего передали армейских автомобилей, а волонтеры – внедорожников и пикапов, которые тоже очень нужны украинским защитникам на передовой.

Напомним, в Украине с 1 июля планируют отменить бесплатную растаможку автомобилей на иностранной регистрации. Однако, бесплатную растаможку оставят для машин, предназначенных для ВСУ.

Украина получила от ЕС партию пикапов и внедорожников

Между тем, директор сети АЗС Prime Дмитрий Леушкин считает, что Украина может скоро вновь столкнуться с топливным кризисом.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Автомобили Ford станут дефицитом в УкраинеАвтомобили Ford станут дефицитом в Украине
Военный самолет рухнул прямо на жилые дома: появились кадры и данные о жертвахВоенный самолет рухнул прямо на жилые дома: появились кадры и данные о жертвах
Одессит взял Logan “перевезти бабушку“, но продал его за 1000 долларовОдессит взял Logan “перевезти бабушку“, но продал его за 1000 долларов
ТОП-10 б/у автомобилей, которые чаще всего ввозят в УкраинуТОП-10 б/у автомобилей, которые чаще всего ввозят в Украину
Никто не выжил: названо количество жертв авиакатастрофы с морпехамиНикто не выжил: названо количество жертв авиакатастрофы с морпехами
Блок рекламы


Похожие новости
Украина получит 25 тысяч тонн бензин из ПольшиУкраина получит 25 тысяч тонн бензин из Польши
Украина может получить до 360 тысяч тонн топлива до конца мая — МинэкономикиУкраина может получить до 360 тысяч тонн топлива до конца мая — Минэкономики
Украина имеет возможность обеспечить потребности в топливе на май - СвириденкоУкраина имеет возможность обеспечить потребности в топливе на май - Свириденко
Украина и Польша договорились о безразрешительном проезде грузовиков с топливомУкраина и Польша договорились о безразрешительном проезде грузовиков с топливом
Украина сможет преодолеть дефицит топлива, но радоваться рано: что будет с ценамиУкраина сможет преодолеть дефицит топлива, но радоваться рано: что будет с ценами
Полсотни внедорожников передал Украине концерн General MotorsПолсотни внедорожников передал Украине концерн General Motors
Названы десять лучших внедорожников 2022 годаНазваны десять лучших внедорожников 2022 года
Украина получит от Великобритании бронеавтомобили Mastiff и Jackal: характеристики и фотоУкраина получит от Великобритании бронеавтомобили Mastiff и Jackal: характеристики и фото
Украина получила 50 авто скорой помощи для эвакуации раненыхУкраина получила 50 авто скорой помощи для эвакуации раненых
Украина и страны-партнеры упростили движение через границу для транспорта с гуманитарной и военной помощью - МИУУкраина и страны-партнеры упростили движение через границу для транспорта с гуманитарной и военной помощью - МИУ
Последние новости
Подгружаем последние новости