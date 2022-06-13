ВСУ получили партию пикапов Nissan Navara

В Вооруженные силы Украины передали 15 японских пикапов Nissan Navara 2,5D 4x4, которые были приобретены фондом "Вернись живым". Всего в ВСУ передадут 52 таких автомобиля.

Первые 15 пикапов Navara передали на усиление системы противовоздушной обороны 160-й зенитно-ракетной бригады из Одесской области, 302-го полка из Харьковской области, а также подразделениям, которые управляют ударными турецкими беспилотниками Bayraktar.

Как мы уже говорили, всего волонтеры передадут на нужды Вооруженных сил Украины 52 пикапа Nissan Navara. Их общая стоимость составляет более 1,5 млн евро.

Напомним, первое поколение Nissan Navara появилось в 1997 году. Сейчас покупателям предлагают его третье поколение (с 2015 года).

Нужно отметить, что в Китае компания Dongfeng Motor выпускает пикап Rich6, который является лицензионной копией Nissan Navara. Его длина составляет 5310 мм, ширина – 1850 мм, а высота – 1810 мм. Дорожный просвет составляет 220 мм.

Nissan Navara – это один из лидеров в своем сегменте. Правда, в США , где очень популярны пикапы, эту модель больше не продают.