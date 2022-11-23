Nissan збереже назву Leaf, але випустить “абсолютно новий“ автомобіль

Компанія Nissan планує випустити замість Nissan Leaf "абсолютно новий" автомобіль, але при цьому збереже назву Leaf. Про це в кулуарах автосалону в Лос-Анджелесі розповів один із топ-менеджерів Nissan, повідомило іспанське видання Motor.

Перше покоління електромобіля Nissan Leaf з'явилося у 2010 році. Наразі покупцям пропонують його друге покоління. До 2025 року Nissan зніме з конвеєра Leaf другого покоління. Замість нього з'явиться абсолютно новий автомобіль. І це буде не електричний хетчбек, а кросовер. Але він збереже назву Leaf.

Тобто Leaf третього покоління не матиме. Чому? Для цього є вагома причина.

В останні роки продажі Leaf знизилися через появу великої кількості різних кросоверів, у тому числі електричних кросоверів. Покупців більше приваблюють кросовери. У Європі, наприклад, зараз кожен другий зареєстрований транспортний засіб – це кросовер. Тому, звичайно, цілком логічно перетворити Leaf на паркетник.

Очікується, що кросовер Nissan Leaf збудують на платформі CMF-EV. У продажу він з'явиться у 2024 році. На жаль, Nissan поки не став відкривати подробиці про цю новинку. Ми знаємо лише, що для Європи новий Leaf випускатимуть у Великій Британії. Там зараз випускають і модель другого покоління.

Нагадаємо, раніше в Європі офіційно представили Nissan X-Trail нового покоління. Це вже четверте покоління популярного японського кросовера.