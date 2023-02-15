В Україні з'явився економічний Nissan Qashqai

Компанія Nissan почала продавати в Україні кросовер Nissan Qashqai з "м'якою" гібридною силовою установкою. Це кросовер нового, третього, покоління, який дебютував на світовому ринку у 2021 році.

На жаль Nissan Qashqai третього покоління не має дизельних моторів, як це було у моделі другого покоління. Стандартною стала "м'яка" гібридна силова установка. Вона складається з 1,3-літрового бензинового двигуна DIG-T потужністю 140 к.с. або 158 к.с., залежно від коробки передач з якою він разом працює (є 6-ступінчаста механічна коробка передач і Xtronic), а також із 12-вольтового стартер-генератора та літій-іонної батареї.

У гібридного Qashqai менша витрата палива і менший рівень викидів в атмосферу СО2.

Зовні Qashqai третього покоління не відрізняється докорінно від моделі другого покоління. Але в нього нова передня частина та нова задня частина. Привертають увагу тонкі фари, ходові вогні у формі бумерангів, задні ліхтарі з тривимірним ефектом і 20-дюймові колісні диски. Крім того, новий Qashqai помітно більший, ніж його попередник. Так, довжина цього кросовера становить 4425 мм (+35 мм), ширина – 1838 мм (+32 мм), висота – 1635 мм (+10 мм), а колісна база – 2666 мм (+20 мм).

У салоні змін ще більше. Так, повністю змінилося компонування панелі приладів. Вже у стандартній комплектації є п'ять подушок безпеки та великий набір систем безпеки та допомоги водієві. Серед них можна, наприклад, виділити систему попередження про загрозу фронтального зіткнення, систему розпізнавання дорожніх знаків та систему контролю за втомою водія. У дорожчих комплектаціях набір обладнання та технологій ще більший. Наприклад, комплектація Tekna має 10,8-дюймовий проекційний дисплей.

У стандартній комплектації розмір цифрового дисплея на панелі приладів становить 7 дюймів. У дорожчих комплектаціях його розмір становить 8 або 12,3 дюймів.

Nissan пропонує українцям новий гібридний кросовер Qashqai у п'яти комплектаціях. Стандартна комплектація коштує від 1 009 690 гривень, а в топової комплектації Tekna+ він коштує від 1 505 860 гривень.