Почалися дорожні випробування Nissan Juke нового покоління

Компанія Nissan почала тестувати на дорогах загального користування кросовер Nissan Juke нового, третього, покоління. Фотошпигуни вже його сфотографували та розмістили фотографії у Мережі.

Кросовер Juke нового покоління тестують у суцільному камуфляжі. Через камуфляж важко спочатку зрозуміти, що перед нами новий Juke. Але якщо придивитися, стає зрозуміло, що це справді Nissan Juke нового покоління.

Судячи з шпигунських фотографій, Juke отримає чималі зміни в дизайні. У нього буде нова решітка радіатора, нові бампери, нові фари і задні ліхтарі, а також нові колісні диски. Загалом цей кросовер збереже свій характерний дизайн, за яким його важко переплутати з якоюсь іншою моделлю.

Повинні відбутися зміни у салоні. Чекайте на появу нової цифрової приладової панелі та великого сенсорного дисплея інформаційно-розважальної системи. І, звичайно, Nissan оснащуватиме цей кросовер своїми сучасними технологіями, у тому числі системами активної безпеки та допомоги водієві.

Коли Nissan офіційно представить Juke третього покоління - ще не відомо. Мабуть, він дебютує у 2024 році. У продажу він теж, мабуть, з'явиться у 2024 році.

В Україні Nissan Juke продається у п'яти комплектаціях. Базова комплектація Visia коштує 791 280 гривень. Такий кросовер оснащується бензиновим двигуном 1.0 DIG-T потужністю 114 к.с. Двигун працює разом із 6-ступінчастою механічною коробкою передач. У цю комплектацію входять шість подушок безпеки, Full LED фари, кондиціонер, інтелектуальні системи безпеки та 16-дюймові сталеві колісні диски.

Комплектація Acenta з бензиновим двигуном 1.0 DIG-T потужністю 114 к.с. та з 6-ступінчастою механічною коробкою передач коштує 853 400 гривень. Версія із семиступінчастою коробкою передач із подвійним зчепленням коштує 909 400 гривень. У цю комплектацію входить клімат-контроль, підігрів передніх сидінь та дзеркал, 8-сенсорний дисплей, камера заднього виду, підтримка Apple CarPlay та Android Auto, а також 17-дюймові колісні диски Sacura.

Нагадаємо, перше покоління Nissan Juke з'явилося у 2010 році. Деякі автолюбителі критикували цей автомобіль за його незвичайний дизайн. У 2019 році з'явився Juke другого покоління. Його дизайн став традиційнішим, хоча і зберіг загальну форму моделі першого покоління.

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