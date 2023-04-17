Почалися дорожні випробування Nissan Juke нового покоління

Компанія Nissan почала тестувати на дорогах загального користування кросовер Nissan Juke нового, третього, покоління. Фотошпигуни вже його сфотографували та розмістили фотографії у Мережі.

Почалися дорожні випробування Nissan Juke нового покоління

Кросовер Juke нового покоління тестують у суцільному камуфляжі. Через камуфляж важко спочатку зрозуміти, що перед нами новий Juke. Але якщо придивитися, стає зрозуміло, що це справді Nissan Juke нового покоління.

Судячи з шпигунських фотографій, Juke отримає чималі зміни в дизайні. У нього буде нова решітка радіатора, нові бампери, нові фари і задні ліхтарі, а також нові колісні диски. Загалом цей кросовер збереже свій характерний дизайн, за яким його важко переплутати з якоюсь іншою моделлю.

Повинні відбутися зміни у салоні. Чекайте на появу нової цифрової приладової панелі та великого сенсорного дисплея інформаційно-розважальної системи. І, звичайно, Nissan оснащуватиме цей кросовер своїми сучасними технологіями, у тому числі системами активної безпеки та допомоги водієві.

Почалися дорожні випробування Nissan Juke нового покоління

Коли Nissan офіційно представить Juke третього покоління - ще не відомо. Мабуть, він дебютує у 2024 році. У продажу він теж, мабуть, з'явиться у 2024 році.

В Україні Nissan Juke продається у п'яти комплектаціях. Базова комплектація Visia коштує 791 280 гривень. Такий кросовер оснащується бензиновим двигуном 1.0 DIG-T потужністю 114 к.с. Двигун працює разом із 6-ступінчастою механічною коробкою передач. У цю комплектацію входять шість подушок безпеки, Full LED фари, кондиціонер, інтелектуальні системи безпеки та 16-дюймові сталеві колісні диски.

Комплектація Acenta з бензиновим двигуном 1.0 DIG-T потужністю 114 к.с. та з 6-ступінчастою механічною коробкою передач коштує 853 400 гривень. Версія із семиступінчастою коробкою передач із подвійним зчепленням коштує 909 400 гривень. У цю комплектацію входить клімат-контроль, підігрів передніх сидінь та дзеркал, 8-сенсорний дисплей, камера заднього виду, підтримка Apple CarPlay та Android Auto, а також 17-дюймові колісні диски Sacura.

Почалися дорожні випробування Nissan Juke нового покоління

Нагадаємо, перше покоління Nissan Juke з'явилося у 2010 році. Деякі автолюбителі критикували цей автомобіль за його незвичайний дизайн. У 2019 році з'явився Juke другого покоління. Його дизайн став традиційнішим, хоча і зберіг загальну форму моделі першого покоління.

Раніше стало відомо, що почалися продажі оновленого Nissan Maxima.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Румунська баржа з добривами зазнала аварії поблизу одеського портуРумунська баржа з добривами зазнала аварії поблизу одеського порту
В Україні запропонували штрафувати пішоходів за відсутність світловідбиваючих елементів вночіВ Україні запропонували штрафувати пішоходів за відсутність світловідбиваючих елементів вночі
З'явилася перша інформація про новий Volkswagen T-CrossЗ'явилася перша інформація про новий Volkswagen T-Cross
“Нова“ Lada виявилася китайським кросовером FAW Bestune T77“Нова“ Lada виявилася китайським кросовером FAW Bestune T77
Буде дешевим: у серпні з'явиться новий кросовер Hyundai ExterБуде дешевим: у серпні з'явиться новий кросовер Hyundai Exter
Блок рекламы


Похожие новости
Дизайнери показали Dacia Duster третього поколінняДизайнери показали Dacia Duster третього покоління
Стало відомо, коли з'явиться Kia Rio нового поколінняСтало відомо, коли з'явиться Kia Rio нового покоління
У Європі почалися продажі нового бюджетного електрокара Ligier MyliУ Європі почалися продажі нового бюджетного електрокара Ligier Myli
Почалися дорожні випробування нового кросовера Peugeot E-5008Почалися дорожні випробування нового кросовера Peugeot E-5008
Kia показала концепт нового електричного кросовера EV5Kia показала концепт нового електричного кросовера EV5
У Мережі показали Renault Sandero нового поколінняУ Мережі показали Renault Sandero нового покоління
Коштує 13 900 доларів: у Китаї почалися продажі нового пікапаКоштує 13 900 доларів: у Китаї почалися продажі нового пікапа
В Україні стартував продаж нового Peugeot 408В Україні стартував продаж нового Peugeot 408
У Китаї почалися продажі електромобіля, який коштує 5700 доларівУ Китаї почалися продажі електромобіля, який коштує 5700 доларів
Коштує 12 420 доларів: почалися продажі нового Trumpchi GS3Коштує 12 420 доларів: почалися продажі нового Trumpchi GS3
Последние новости
Подгружаем последние новости