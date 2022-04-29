Растаможка автомобилей: украинцы все еще имеют возможность купить подержанное авто дешевле

В парламенте зарегистрировали законопроект по возобновлению пошлин на ввоз автомобилей. Однако некоторые украинцы смогут ввозить без налогообложения транспортные средства, предназначенные для нужд ВСУ и ТРО.

До момента принятия упомянутых изменений украинцы все еще имеют возможность купить подержанный автомобиль за рубежом без уплаты ввозной пошлины, НДС и акциза. Напомним, что речь идет о: легковых автомобилях, мотоциклах, прицепах к автомобилям, а также ввозить транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, или для пассажирских перевозок, где более 10 мест.

Учитывая, что желающих воспользоваться льготными условиями было очень много, с 25 апреля было сокращено количество пунктов пропуска, по которым можно ввозить автомобили.

Теперь завозить авто можно через следующие пункты пропуска:

на участке польской границы «Угринов», «Грушев», «Смольница», «Устилуг»;

на участке словацкой границы пункт пропуска «М. Березный»;

на участке венгерской границы пункты пропуска «Довинково», «Косин».

На границе необходимо иметь следующие документы: техническая документация на автомобиль; обязательно проверят оригинальность VIN-кода, нанесенного на шасси автомобиля. Важно, чтобы у него не было признаков повреждения, фальсификации, подделки.

Сам автомобиль должен отвечать экологическим стандартам: не ниже Евро-2 для легкового автомобиля, не ниже Евро-5 – для грузового.

Беспошлинное оформление не лишает необходимости оплатить взнос в Пенсионный фонд (от 3 до 5% в зависимости от стоимости автомобиля) и услуги по регистрации в Украине.