В одной из областей уже нет очередей на АЗС

Дефицит топлива в Украине начинает понемногу исчезать. В Закарпатской области уже нет очередей на АЗС, сообщил председатель Закарпатской ОВА Виктор Мыкыта.

В одной из областей уже нет очередей на АЗС

Он подчеркнул, что Закарпатская область стала первым регионом в Украине, в котором исчезли очереди на заправках.

Мыкыта отметил, что после начала полномасштабного вторжения роSSийских оккупационных войск в Украину закарпатские предприниматели начали активно привозить топливо из-за границы, значительно увеличив автопарк своих бензовозов. Сейчас доля закарпатских предпринимателей на розничном топливном рынке Закарпатской области составляет 40%. И их доля продолжает увеличиваться.

В одной из областей уже нет очередей на АЗС

Напомним, дефицит топлива в Украине начался в конце апреля, когда роSSийские оккупанты усилили обстрелы нефтебаз, НПЗ и железнодорожной инфраструктуры. Государство нашло новых поставщиков топлива в Европе, но пока есть проблемы с его доставкой.

С целью борьбы с дефицитом топлива в Украине на два месяца отменили государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. Однако, пока очереди на заправках еще есть.

Ранее стало известно, что в Мукачево (Закарпатская область) на АЗС начали вручать повестки в военкоматы.


Максимов Віталій, Тудей

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