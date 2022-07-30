В Україні відновлять міжнародні авіарейси з однієї з областей: чому це можливо навіть в умовах закритого неба

На аеропорт буде виділнено 26 мільйонів гривень.

В Україні відновлять міжнародні авіарейси з однієї з областей: чому це можливо навіть в умовах закритого неба
© pixabay/free-photos

На Закарпатті планують відновити пасажирські авіарейси з аеропорту «Ужгород». Про це повідомляє галузеве видання «Крила».

Зазначається, що на черговій сесії Закарпатської обласної ради депутати виділили гроші на ужгородський аеропорт. Це ледь не єдиний аеропорт, який уцілів у війні.

«Насправді це єдиний в Україні аеропорт, який може функціонувати для пасажирських перевезень, тому що злітно-посадкова смуга починається зі Словаччини і закінчується Словаччиною. Злітаючий борт попадає у небо Європейського Союзу, а не в небо України, яке сьогодні закрито у зв’язку з подіями», – повідомив голова Закарпатської облради Володимир Чубірко, інформує ZN.ua.

На аеропорт буде виділнено 26 мільйонів гривень.

«Ці 26 мільйонів виділяються для того, щоб у нас з’явився великий, унікальний і можливо останній, самий головний в державі аеропорт», - повідомив Чубірко.

Голова Закарпатської облради каже, що польоти вдасться відновити за місяць-другий. Серед можливих напрямків - Відень, можливо Прага та Мюнхен.

На сьогодні літаки українських авіакомпаній базуються в Європі.

Нагадаємо, закривати небо над Україною для польотів західні авіакомпанії почали ще напередодні війни.

Україна намагалася уникнути такого сценарію, але вже за 10 дняів розпочалася війна.

За матеріалами: Крила /

Лія Ільченко, ZN.ua





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