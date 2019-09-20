На Житомирской трассе возле Киева установили первые комплексы Weight-in-Motion

Один установили возле поворота на Капитановку, другой - в Калиновке.

Фото: facebook.com/weightinmotion

На автомобильной дороге М-06 (Киев - Львов - Чоп) установили первые комплексы для автоматического взвешивания в движении Weight-in-Motion.

Их презентация состоялась в пятницу, 20 сентября, сообщила пресс-служба "Укравтодора".

Один установили возле поворота на Капитановку, другой - в Калиновке.

Фото: facebook.com/weightinmotion

Фото: facebook.com/weightinmotion

"Мы внедряем европейские механизмы взвешивания грузовиков в движении, предусматривающий круглосуточный мониторинг движения, автоматическую фиксацию ряда нарушений правил дорожного движения, а также получение комплексной информации об интенсивности движения и состав транспортных потоков, необходимой для планирования ремонтно-строительных работ", - прокомментировал запуск WiM-комплексов и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак, отставку которого накануне анонсировл министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Сам министр также присутствовал на презентации. Он сказал, что комплексы Weight-in-Motion позволят значительно улучшиться процесс мониторинга за перегруженными транспортными средствами и сберечь украинские дороги от интенсивного разрушения.

Всего в рамках пилотного проекта WiM-комплексы планируется установить возле Киева в шести местах на основных трассах М-01 (Киев - Чернигов - Новые Яриловичи), М-03 (Киев - Харьков - Должанское), М-05 (Киев - Одесса), М-06 (Киев - Львов - Чоп), М-07 (Киев - Ковель - Ягодин). В четырех локациях измерение будет осуществляться в обоих направлениях движения, в двух - только в сторону Киева .

Согласно планам "Укравтодора", система WIM должна стать частью общей системы ИТС (интеллектуальные транспортные системы), которую начнут воплощать в 2019 году. Она включает Traffic Control (контроль трафика), Automatic Speeding Control (автоматический контроль скорости), Tolling (контроль движения грузовиков и сбора оплат от грузовиков), WiM (взвешивание грузовиков в движении).

Напомним, в начале сентября 2019 года Верховная Рада приняла закон об автоматическом габаритно-весовом контроле при помощи комплексов взвешивания грузовиков в движении (Weight-in-Motion).

За превышение габаритно-весовых норм на уровне 5-10% на владельца автомобиля будет накладываться штраф в размере 500 необлагаемых минимуму доходов граждан; 10-20% - 1000 минимумов; более 20% - 2000 минимумов. Поступления от штрафов пойдут в Дорожный фонд.