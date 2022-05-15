Поезд из Киева в Ивано-Франковск назовут «Стефания Экспрессом»

На основных станциях его будут встречать соответствующей песней, информирует ZN.ua.

Поезд из Киева в Ивано-Франковск назовут «Стефания Экспрессом»
© Укрзалізниця / Facebook

Пассажирский поезд №43, который курсирует по маршруту Киев — Ивано-Франковск на протяжении 20222 года в расписании «Укрзализныци» будет официально именоваться «Стефания Экспрессом» в честь песни победителей Евровидения-2022 Kalush Orchestra, которые родом из Прикарпатья.

«Поезд 43 Киев – Ивано-Франковск в расписании этого года официально станет "Стефания Экспрессом". Вокзалы Киева, Калуша и Франковска будут приветствовать этот поезд песней «Стефания», - сообщил в воскресенье утром председатель правления АО «Укрзализныця» Александр Камышин.

Он добавил, что это будет первый в мире поезд, названный в честь мамы.

Ранее поезд №43 носил название «Прикарпатье».


Ирина Знась, ZN.ua

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