Укрзализныця рассказала о новых правилах для бесплатных поездок украинцев в Польше

С 1 июня меняются правила выдачи бесплатных билетов украинцам для поездок в Польшу . Об этом сообщили в Укрзализныце.

фото: uamotors.com.ua

«С первого дня лета пассажиры из Украины будут иметь возможность бесплатного проезда только на маршрутах из и в следующие города: Хелм, Дорогуск, Люблин, Грубешев, Перемышль, Загуж, Ярослав и Жешув», — говорится в сообщении.



Другие правила бесплатного использования железной дорогой Польши для украинцев остаются неизменными.

Воспользоваться возможностью бесплатного проезда в поездах 2-го класса TLK и IC могут украинцы, которые пересекли границу с 24 февраля и принадлежат к следующим группам:

дети до 18 лет;

женщины;

мужчины старше 60 лет;

мужчины от 18 до 60 лет с инвалидностью.