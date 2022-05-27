Укрзализныця рассказала о новых правилах для бесплатных поездок украинцев в Польше
С 1 июня меняются правила выдачи бесплатных билетов украинцам для поездок в Польшу. Об этом сообщили в Укрзализныце.
«С первого дня лета пассажиры из Украины будут иметь возможность бесплатного проезда только на маршрутах из и в следующие города: Хелм, Дорогуск, Люблин, Грубешев, Перемышль, Загуж, Ярослав и Жешув», — говорится в сообщении.
Другие правила бесплатного использования железной дорогой Польши для украинцев остаются неизменными.
Воспользоваться возможностью бесплатного проезда в поездах 2-го класса TLK и IC могут украинцы, которые пересекли границу с 24 февраля и принадлежат к следующим группам:
- дети до 18 лет;
- женщины;
- мужчины старше 60 лет;
- мужчины от 18 до 60 лет с инвалидностью.
«Посадка в поезда — по заранее полученным в кассе бесплатным билетам. Они выдаются при предъявлении загранпаспорта гражданина Украины или проездного документа от Укрзализныци на поезд в Польшу или сообщении о присвоении номера PESEL вместе с любым другим документом, удостоверяющим личность «, — рассказывают в Укрзализныце.
Гражданам с инвалидностью также нужно предъявить документы, подтверждающие их инвалидность (украинские — также подходят).