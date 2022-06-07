Укрзализныця запустит новый поезд в Польшу: расписание и стоимость билетов

Украинские беженцы массово возвращаются с Польши домой. В связи с этим Укрзализныця запускает дополнительные поезда. Так, с 12 июня начнет курсировать поезд сообщением Перемышль – Запорожье. Купить билеты уже можно на сайте УЗ.

Поезд №32/31 Перемышль - Запорожье будет отправляться из Перемышля в 16:00. В Днепре он будет останавливаться в 13:26 и прибывать в Запорожье в 15:51. Из Запорожья в обратную сторону отправление будет в 15:30, остановка в Днепре в 17:33 и прибытие в Перемышль в 12:50.

Билеты на поезд уже продаются по цене 2210,34 грн в "люкс" вагонах, а также по 1801,89 грн в купе.

После того, как в Польше отменили бесплатный проезд в общественном транспорте, а также с 1 июля анонсировали отмену социальных выплат украинским беженцам, все больше наших соотечественников начали возвращаться в Украину. Всего с 24 февраля границу с Польшей пересекло 3,8 миллиона граждан Украины. Многие из них нашли работу и будут оставаться в стране до окончания войны. Однако, еще больше тех, кто жил на социальном пособии.

Дешевле вернуться домой на автобусе, так как бесплатных поездов уже нет. Автобусы в Украину отправляются заполненные пассажирами на 80-100%. Поезда также едут не пустые.

Каждую неделю появляются дополнительные рейсы из Польши в Украину. Так, с 11 июня будет запущен удобный ночной поезд из Киева в Перемышль с остановками в Кракове, Катовице, Вроцлаве, Зеленой Гуре.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця изменила расписание движения некоторых внутренних поездов.