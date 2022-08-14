Hyundai потіснить Volkswagen у Європі: запустить два нових електромобільчики

Компанія Hyundai підтвердила, що розробляє невеликий і доступний електромобіль для Європи зі стартовою ціною нижче 20 000 євро. У свіжому звіті стверджується, що на картах є електромобіль. Очікується, що дві моделі дебютують у середині 2023 та наприкінці 2024 року.

Про це повідомляє Сarscoops.

Ці електромобілі стануть наступниками Hyundai i10, що позиціонуються у сегменті міських автомобілів (сегмент А). Автовиробник націлився на ціну 20 000 євро, що зробить авто найдешевшим з міських електромобілів, показуючи, що це може стати новою нормою для сегмента, інформує Апостроф.

Офіційної інформації про дизайн електромобілів немає, але очікується, що один з них буде схожий на Hyundai i10, а інший буде трохи просторішим і вищим, як Hyundai Casper.

Компактні авто отримають інтегрований модуль приводу (iDM) виробництва BorgWarner, який може розвивати до 135 кВт (181 к.с.). Для компактного міського авто це звучить чимало, тому автовиробник швидше за все обмежить продуктивність агрегатів. Є можливість, що з'являться також "спортивні" N-версим, які зможуть розкрити весь потенціал двигунів.


Інна Погрібна, Апостроф





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