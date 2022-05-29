Укрзализныця запускает ночной поезд из Киева в Польшу

Из Украины в Польшу и в обратном направлении будет курсировать удобный ночной поезд. Он будет выходить из Киева и со многими остановками двигаться в Перемышль. Кроме удобного расписания движения, новый рейс будет иметь и другие преимущества: время прибытия в Перемышль рассчитано так, чтобы пассажирам было удобно осуществлять пересадки на другие рейсы, которые следуют в разные города Польши , а также в Австрию.

Дебютный рейс намечен на 11 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

Поезд будет отправляться из украинской столицы в 19:48 и прибывать на следующий день в Перемышль в 7:21. Первый обратный рейс намечен на 12 июня. Соответственно, из Перемышля он отправится в 18:39 и на вокзал в Киев прибудет в 9:21.

На вокзале в Перемышле пассажиры могут осуществить удобные пересадки.

Так, утром в 10:21 в Перемышле можно пересесть на поезд Интерсити №105 Перемышль – Вена – Грац.

Можно также осуществить пересадку еще на поезд Интерсити №3804 Перемышль-Щецин. С этого поезда пассажиры смогут сойти на промежуточных остановках в Кракове, Катовице, Вроцлаве, Зеленой Гуре.

Аналогично можно будет воспользоваться этими поездами в обратном направлении, чтобы добраться до Перемышля, а уже оттуда осуществить пересадку на поезд до 54/53, который довезет до Киева .

Напомним, Укрзализныця также изменила расписание движения некоторых внутренних поездов. Пассажирам следует тщательно ознакомиться с изменениями, ведь поезда теперь будут отправляться из пунктов отправления несколько раньше.