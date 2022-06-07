Какие документы нужны для выезда в Польшу на авто – ответ МВД

Более 4 млн украинцев после начала полномасштабного вторжения роSSийских оккупационных войск в Украину были вынуждены уехать в Польшу. Многие из них – на автомобилях. Сегодня мы расскажем о том, какие документы нужны для выезда в Польшу на машине.

Какие документы нужны для выезда в Польшу на авто – ответ МВД

Начнем с того, что Польша признает украинские национальные водительские удостоверения. Из этого и нужно исходить.

Для выезда в Польшу на автомобиле, по данным Главного сервисного центра МВД Украины, нужно иметь при себе национальное водительское удостоверение, в котором содержится дата окончания срока его действия. Водительское удостоверение должно соответствовать международным требованиям.

Какие документы нужны для выезда в Польшу на авто – ответ МВД

Также нужно обязательно взять с собой свидетельство про регистрацию транспортного средства и распознавательный знак Украины.

Кроме того, для выезда за границу вам понадобится договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТЗ, который действует на территории Польши. Обязательно должен быть номерной знак на машину. Учтите, что индивидуальные номерные знаки за границей не действительны.

Напомним, ранее мы сравнили, сколько стоит бензин и дизельное топливо в странах Европы и в Украине.


Максимов Віталій, Тудей





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