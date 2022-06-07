Какие документы нужны для выезда в Польшу на авто – ответ МВД

Более 4 млн украинцев после начала полномасштабного вторжения роSSийских оккупационных войск в Украину были вынуждены уехать в Польшу . Многие из них – на автомобилях. Сегодня мы расскажем о том, какие документы нужны для выезда в Польшу на машине.

Начнем с того, что Польша признает украинские национальные водительские удостоверения. Из этого и нужно исходить.

Для выезда в Польшу на автомобиле, по данным Главного сервисного центра МВД Украины, нужно иметь при себе национальное водительское удостоверение, в котором содержится дата окончания срока его действия. Водительское удостоверение должно соответствовать международным требованиям.

Также нужно обязательно взять с собой свидетельство про регистрацию транспортного средства и распознавательный знак Украины.

Кроме того, для выезда за границу вам понадобится договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТЗ, который действует на территории Польши . Обязательно должен быть номерной знак на машину. Учтите, что индивидуальные номерные знаки за границей не действительны.

Напомним, ранее мы сравнили, сколько стоит бензин и дизельное топливо в странах Европы и в Украине.