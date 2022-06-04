УЗ запускает маршрут между Запорожьем и польским Перемышлем

Маршрут будет проходить через Львов, Бердичев, станцию им. Шевченко, Знаменку, Белую Церковь, Каменское и Днепр, информирует ZN.ua.

УЗ запускает маршрут между Запорожьем и польским Перемышлем
© Василий Артюшенко, ZN.UA

Учитывая, что возвращение украинцев из заграницы стало уже массовым, в Укрзализныце решили на время установить новый маршрут №32/31 сообщением Перемышль - Запорожье. Об изменениях сообщает пресс-служба перевозчика в Телеграмме.

Первый рейс из Запорожья в Перемышль состоится 11 июня. Поезд будет отправляться из Перемышля в 16:00, останавливаться в Днепре в 13:26 и прибывать в Запорожье в 15:51. Отправление поезда из Запорожья - в 15:30, остановка в Днепре в 17:33, прибытие в Перемышль в 12:50.

Маршрут будет проходить через Львов, Бердичев, станцию им. Шевченко, Знаменку, Белую Церковь, Каменское и Днепр.


Оксана Коваль, ZN.ua





Интересные новости
Пилот ВСУ, участвовавший в вылетах на «Азовсталь» в Мариуполе, рассказал о ходе секретной операцииПилот ВСУ, участвовавший в вылетах на «Азовсталь» в Мариуполе, рассказал о ходе секретной операции
Цена на бензин: украинцам рассказали, что будет при стоимости 70 гривенЦена на бензин: украинцам рассказали, что будет при стоимости 70 гривен
В Киеве возобновит работу детская железная дорога: названа дата и ценаВ Киеве возобновит работу детская железная дорога: названа дата и цена
Сети АЗС обновили цену бензина, ДТ и автогаза: сколько стоит горючее 2 июняСети АЗС обновили цену бензина, ДТ и автогаза: сколько стоит горючее 2 июня
Skoda перенесла часть производства из Украины в ЧехиюSkoda перенесла часть производства из Украины в Чехию
Блок рекламы


Похожие новости
«Лучше, чем маршрутка и электричка»: между Киевом и Житомиром запустят два региональных поезда«Лучше, чем маршрутка и электричка»: между Киевом и Житомиром запустят два региональных поезда
Укрзализныця запускает ночной поезд из Киева в ПольшуУкрзализныця запускает ночной поезд из Киева в Польшу
Уже с субботы: в киевских маршрутках начали взвинчивать цены, сколько придется выложитьУже с субботы: в киевских маршрутках начали взвинчивать цены, сколько придется выложить
«Укрзалізниця» запускает новый поезд в Черниговском направлении«Укрзалізниця» запускает новый поезд в Черниговском направлении
Укрзализныця восстанавливает платные довоенные маршруты: оставили один эвакуационный рейсУкрзализныця восстанавливает платные довоенные маршруты: оставили один эвакуационный рейс
УЗ запускает "еще один поезд в город, где живет легендарная мама Стефания"УЗ запускает "еще один поезд в город, где живет легендарная мама Стефания"
Укрзализныця обеспечит сообщение между Киевом и городами-сателлитами, наиболее пострадавшими от агрессии РФУкрзализныця обеспечит сообщение между Киевом и городами-сателлитами, наиболее пострадавшими от агрессии РФ
В Ровно маршрутка попала в масштабное ДТП: фото и данные о пострадавшихВ Ровно маршрутка попала в масштабное ДТП: фото и данные о пострадавших
Дорожники возобновили сообщение между Киевом и Полтавой по трассе М-03 - КубраковДорожники возобновили сообщение между Киевом и Полтавой по трассе М-03 - Кубраков
На Варшавской трассе возобновили движение между Киевом и ЖитомиромНа Варшавской трассе возобновили движение между Киевом и Житомиром
Последние новости
Подгружаем последние новости