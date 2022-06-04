УЗ запускает маршрут между Запорожьем и польским Перемышлем

Учитывая, что возвращение украинцев из заграницы стало уже массовым, в Укрзализныце решили на время установить новый маршрут №32/31 сообщением Перемышль - Запорожье. Об изменениях сообщает пресс-служба перевозчика в Телеграмме.

Первый рейс из Запорожья в Перемышль состоится 11 июня. Поезд будет отправляться из Перемышля в 16:00, останавливаться в Днепре в 13:26 и прибывать в Запорожье в 15:51. Отправление поезда из Запорожья - в 15:30, остановка в Днепре в 17:33, прибытие в Перемышль в 12:50.

Маршрут будет проходить через Львов, Бердичев, станцию им. Шевченко, Знаменку, Белую Церковь, Каменское и Днепр.