Укрзализныця назначила один эвакуационный поезд из Покровска во Львов

На сегодняшний день Укрзализныцей запланирован один эвакуационный рейс. Речь идет о поезде из Покровска через Днепр до Львова. Об этом сообщают на сайте перевозчика.

"Дополнительные эвакуационные рейсы: 16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов", – отмечают в сообщении.

Следует уточнить, что время отправки может изменяться.