Укрзализныця назначила один эвакуационный поезд из Покровска во Львов

По предварительным данным, отправление поезда состоится после обеда, но время может изменяться, информирует ZN.ua.

Укрзализныця назначила один эвакуационный поезд из Покровска во Львов
© Василий Артюшенко, ZN.UA

На сегодняшний день Укрзализныцей запланирован один эвакуационный рейс. Речь идет о поезде из Покровска через Днепр до Львова. Об этом сообщают на сайте перевозчика.

"Дополнительные эвакуационные рейсы: 16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов", – отмечают в сообщении.

Следует уточнить, что время отправки может изменяться.


Оксана Коваль, ZN.ua

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