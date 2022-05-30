2022-05-30
Укрзализныця назначила один эвакуационный поезд из Покровска во Львов
По предварительным данным, отправление поезда состоится после обеда, но время может изменяться, информирует
© Василий Артюшенко, ZN.UA
На сегодняшний день Укрзализныцей запланирован один эвакуационный рейс. Речь идет о поезде из Покровска через Днепр до Львова. Об этом сообщают на
"Дополнительные эвакуационные рейсы: 16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов", – отмечают в сообщении.
Следует уточнить, что время отправки может изменяться.
Оксана Коваль, ZN.ua