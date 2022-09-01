Дійде від Києва до Харкова, Одеси та Львова: Skoda представила флагманський електрокар

У Чехії презентовано концепт-кар Skoda Vision 7S: у 2026-му році він стане серійною моделлю – флагманським електрокросовером чеської марки.

Про це повідомляє офіційний сайт Skoda, інформує Апостроф .

Електромобіль Skoda Vision 7S, зі своїм мінімальним дизайном, презентує новий стиль бренду, названий Modern Solid. У салоні – шість повноцінних сидінь та дитяче крісло на центральній консолі – у найбезпечнішому місці салону при ДТП.

Skoda Vision 7S поки тримають у секреті і вони стануть відомі презентації серійної моделі. Проте вже відомо, що електрокар Skoda за розмірами можна порівняти з моделлю Kodiaq. Він оснащений батареєю на 89 кВт?год і має запас ходу в 600 км.

Таким чином, на одному заряді він зможе з Києва доїхати до Харкова (480 км), Одеси (476 км) і навіть Львова (544 км).