Укрзализныця вводит новые правила выдачи бесплатных билетов украинцам для поездок в Польшу

Польша с 1 июня отменяет бесплатный проезд на общественном транспорте для украинцев. Однако, это ограничение не касается всех поездов. Украинским беженцам оставили право бесплатного проезда на маршрутах из нескольких городов Польши: Хелма, Дорогуска, Люблина, Грубешева, Перемышля, Загужа, Ярослава и Жешува.

Укрзализныця вводит новые правила выдачи бесплатных билетов украинцам для поездок в Польшу

По информации Укрзализницы, с 1 июня пассажиры из Украины будут иметь возможность бесплатного проезда по вышеуказанным направлениям. На поезда в другие направления нужно будет покупать платный билет.

Бесплатно ездить в поездах 2-го класса TLK и IC в пределах Польши смогут и дальше украинцы, пересекшие границу после 24 февраля и принадлежащие к одной из категорий:

  • дети до 18 лет;
  • женщины;
  • мужчины старше 60 лет;
  • мужчины от 18 до 60 лет с инвалидностью.
Укрзализныця вводит новые правила выдачи бесплатных билетов украинцам для поездок в Польшу

Получить бесплатный билет на поезд на территории Польши можно на вокзале, имея при себе загранпаспорт гражданина Украины со штампом о дате пересечения границы (не ранее 24 февраля 2022)/другой документ, удостоверяющий личность (внутренний украинский паспорт, водительское удостоверение, студенческий билет). Также могут потребовать номер PESEL с пометкой UKR. Люди с инвалидностью должны предъявлять документы, подтверждающие инвалидность.

Ранее сообщалось, сколько стоит проезд в общественном транспорте в Польше, Словакии и Чехии.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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