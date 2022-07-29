Штраф до 8 500 гривень та конфіскація на користь ЗСУ: нардепи готують нові правила

Знайдено новий спосіб покращення транспортного забеспечення Збройних сил та інших військових формувань в Україні.

Виявляється, що можна спробувати змусити одних поділитися з іншими, та ще й оштрафувати.

Таке ноу-хау закладене у проект «Про внесення змін до статті 481 Митного кодексу України» (№7583), повідомляє «Закон і Бізнес».

У ньому йдеться про власників «євроблях», які перевищать строк тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування чи комерційного призначення на митну територію України більше ніж на 30 діб.

Нагадаємо, що сьогодні за таке порушення передбачений штраф у розмірі 10 тис. неоподатковуваних мінімуми доходів громадян (170 тис. грн.) або конфіскація авта.

Тепер нардепи вирішили, що можна менш жорстко карати порушників, якщо вони добровільно погодяться передати своє авто ЗСУ чи іншому військовому формуванню. Штраф при цьому все ж буде і становитиме — 500 н.м.д.г. (8500 грн.).

Пропонується встановити такі правила не як тимчасові, а постійними.

«Тим самим «інші військові формування» фактично заохочуються до розшуку власників «євроблях», що затрималися із оформленням чи вивезенням, аби висунути йому пропозицію добровільно віддати авто, від якої буде важко відмовитися», - припускають у виданні.

Нагадаємо, 21 червня у Верховній Раді України підтримали законопроєкт № 7418, про який багато сперечалися. Нардепи проголосували за повернення мита й оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто.

Зміни почали діяти з 1 липня поточного року. За даними митниці, в Україну за спрощеними правилами завезли близько 200 тис. машин.

Так, набули чинності нові правила для отримання посвідчення водія. Вони будуть складатися з 5 кроків.