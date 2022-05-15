Неделя-две – и первые поезда начнут курсировать в Харьковском метрополитене, - Терехов

Запуск Харьковского метрополитена планируется в ближайшие недели, подтвердил мэр Игорь Терехов.

Об этом сообщают "Факты".

Терехов заявил о необходимости запустить метро для возобновления привычного функционирования города. Метрополитен является основным видом транспорта для харьковчан, но во время войны он стал самым большим укрытием.

"Буквально с понедельника, 16 мая, начнем переселять людей, живущих на станциях метрополитена, в общежития, предоставлять им все необходимые условия, продукты, медикаменты, постельные принадлежности, дети будут ходить в школу, к ним будут ходить учителя. С малышами будут заниматься воспитатели детских садов, создадим нормальные, человеческие условия для жизни", – заявил мэр Харькова.

По его словам, специалисты уже проверили станции и туннели на предмет повреждений. Во время бомбежек пострадал метромост, но его состояние сочли удовлетворительным и разрешили проезд вагонов метро.

"Сегодня нам предоставили заключение, что он пока в нормальном состоянии, через него можно пропускать поезда метрополитена. Я думаю, неделю-две – и первые поезда уже начнут ходить в метрополитене", – резюмировал Терехов.

Напомним, что с понедельника, 16 мая, в Харькове возобновит работу часть наземного общественного транспорта. Власти планируют запустить четыре трамвайных, восемь троллейбусных и 25 автобусных маршрутов.