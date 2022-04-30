Укрзализныця временно приостановила продажу электронных билетов на поезда

Причина – "неотложные технические работы".

Укрзализныця временно приостановила продажу электронных билетов на поезда
Фото: telegraf.com.ua

Укрзализниця временно приостановила продажу электронных билетов на поезда, а также работу онлайн-сервисов и горячей линии.

В телеграм-канале перевозчика сообщается, что это произошло "из-за безотлагательных технических работ".

"Скоро все восстановим, извиняемся за неудобства", – добавили в УЗ.

Напомним, по данным исследователей компании Microsoft, за два месяца войны Украина испытала около 240 кибератак. Хакеры, связанные с Россией, готовились атаковать наше государство еще с марта 2021 года.

На днях хакеры разослали в украинские госорганы вредоносные электронные письма с темой "Указ Президента".

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